Getting around Documenta in Athens

Documenta 14 in Athens is a sprawling, unnavigable, city-wide exhibition—but don’t get lost among the ruins of the Acropolis: to help you spend more time looking at art and less time on Google, we have produced this map to guide you through this maze.1 Athens Conservatoire (Odeion) Vasileos Georgiou B’17–19, 106752 Athens School of Fine Arts (ASFA) Pireos 256, 182333 Benaki Museum Pireos Street 138, 118544 EMST—National Museum of Contemporary Art Kallirrois and Amvosriou Frantzi, 117435 Megaron, The Athens Concert Hall Vasilissis Sofias and Kokkali, 115216 Parko Eleftherias, Athens Municipality Arts Centre and Museum of Anti-dictatorial and Democratic Resistance Vasilissis Sofias, 115217 Agricultural University of Athens Iera Odos 75, 118558 Ancient Agora of Athens—Odeion of Agrippa Andrianou, 105559 Archaeological Museum of Piraeus Charilaou Trikoupi 31, 18536 Piraeus10 Archimidous 15 Archimidous 15, 1777811 Aristotle’s Lyceum Rigillis 11, 1067512 Attis Leonidou 7, 1043713 Avdi Square 1043614 Byzantine and Christian Museum (Gardens) Vassilissis Sofias 22, 1067515 Coastline16 Dionysiou Areopagitou 1174217 Elpidos 1043418 Elpidos 13 Victoria Square, 1043419 Epigraphic Museum, Tositsa 1, 1068220 Filopappou Hill, Pikionis Paths and Pavilion 1174121 First Cemetery of Athens Trivonianou 29, 1163622 Fylasion 42 1185423 Gennadius Library Souidias 61, 1067624 Greek Film Archive (Tainiothiki) Iera Odos 48 and Megalou Alexandrou 134–36, 1043525 Isadora & Raymond Duncan Dance Research Center Chrisafis 34, 1623226 Karaiskaki Square, Piraeus 18531 Piraeus27 Kotzia Square 1055128 Municipal Theatre of Piraeus Iroon Politechniou 32, 18535 Piraeus29 Museum of Islamic Art (Benaki Museum) Agion Asomaton 22 and Diplou 12, 1055330 Monument Madra Blokou Kokkinias Ilioupoleos 102 and Kilikias 33, Nikaia, 1845031 National Archaeological Museum Patision 44, 1068232 Nikos Hadjikyriakos-Ghika Gallery, Benaki Museum Kriezotou 3, 1067133 Numismatic Museum Iliou Melathron, Panepistimiou 12, 1067134 Panathenaic Stadium/Hellenic Olympic Committee Vasileos Konstantinou, 1163535 Pedion tou Areos Mavrommateon 2236 Polytechnion, National Technical University of Athens (NTUA) and Athens School of Fine Arts (ASFA), Prevelakis Hall Patission 42, 1068237 Polytechniou 8 1043338 Rizari Park 1163439 Romantso Anaxagora 3–5, 1055240 Stavropoulou 15, Amerikis Square 1125241 Stella Municipal Cinema Tenedou 34, 1136142 Stoa tou Vivliou Pesmatzoglou 5, 1056443 Syntagma Square 1056444 Temple of Olympian Zeus Vassilissis Olgas, 1055845 Tositsa 5 Exarcheia 1068246 Trianon Kodrigktonos 21, 1043447 Yannis Tsarouchis Foundation Ploutarchou 28, 1512248 A. Antonopoulou Aristofanous 20, 1055449 AD Gallery Pallados 3, 1055450 Bernier Eliades Eptachalkou 11, 1185151 Breeder Iasonos 45, 1043652 CAN Anagnostopoulou 42, 1067353 Eleni Koroneou Gallery Dimofontos 30 and Thorikion 7, 1185154 Gagosian Merlin 3, 1067155 Gallery 7 Solonos 20 and Voukourestiou, 1067156 Ileana Tounta Contemporary Art Centre Armatolon-Klefton 48, 1147157 Kalfayan Galleries Haritos 11, 1067558 Rebecca Camhi Gallery Leonidou 9, 1043759 Vamiali’s Samou 1, 1043860 Zoumboulakis Galleries Kolonaki Sq 20, 1067361 Museum of Cycladic Art Neophytou Douka 4, 1067462 Athens Municipal Art Gallery Peiraios 51, 1043663 Frissiras Museum Monis Asteriou 3 and 7, 10558